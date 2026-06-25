Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte
Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte vendredi 17 juillet 2026.
Saulxures-sur-Moselotte
Concert Le Quartet Gospel
Église Saint-Prix Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de gospel par le groupe Le Quartet Gospel . Entrée libre au chapeau, enfants à partir de 10 ans.Tout public
0 .
Église Saint-Prix Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 61 18
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English :
Gospel concert by the group Le Quartet Gospel. Free admission (donations welcome); children 10 and older.
L’événement Concert Le Quartet Gospel Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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