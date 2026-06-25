Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte

Saulxures-sur-Moselotte

Concert Le Quartet Gospel

Église Saint-Prix Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de gospel par le groupe Le Quartet Gospel . Entrée libre au chapeau, enfants à partir de 10 ans.Tout public

0 .

Église Saint-Prix Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 61 18

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English :

Gospel concert by the group Le Quartet Gospel. Free admission (donations welcome); children 10 and older.

L’événement Concert Le Quartet Gospel Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES