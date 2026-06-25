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Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte

Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte

Concert Le Quartet Gospel Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Église Saint-Prix
Adresse
Rue d'Hamoir sur Ourthe
Ville
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Département
Vosges
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 Gratuit

Saulxures-sur-Moselotte

Concert Le Quartet Gospel

Église Saint-Prix Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concert de gospel par le groupe Le Quartet Gospel . Entrée libre au chapeau, enfants à partir de 10 ans.Tout public
0  .

Église Saint-Prix Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 61 18 

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English :

Gospel concert by the group Le Quartet Gospel. Free admission (donations welcome); children 10 and older.

L’événement Concert Le Quartet Gospel Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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