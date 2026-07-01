Informations pratiques

Saint-Martin-de-Jussac

Concert Le rêve des Médicis Musiques de la Renaissance italienne

Eglise Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Laissez-vous transporter au cœur de la Florence de la Renaissance avec ce concert consacré aux fastes de la cour des Médicis. À travers un répertoire raffiné, les musiciens font revivre les œuvres qui accompagnaient le temps de Laurent le Magnifique, entre chants, danses et pièces instrumentales d’une grande élégance. Dans le cadre intimiste de l’église de Saint-Martin-de-Jussac, cette parenthèse musicale invite à un véritable voyage dans le temps, à la découverte d’un patrimoine sonore exceptionnel. Un rendez-vous accessible à tous, idéal pour les amateurs de musique ancienne comme pour les curieux en quête d’une expérience culturelle empreinte de beauté et d’émotion. .

Eglise Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 18 15

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English : Concert Le rêve des Médicis Musiques de la Renaissance italienne

L’événement Concert Le rêve des Médicis Musiques de la Renaissance italienne Saint-Martin-de-Jussac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin