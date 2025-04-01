Saverne

Concert Le temps des poètes

Espace Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 20:15:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Retrouvez l’Orchestre d’Harmonie de Saverne lors du concert Le temps des poètes . .

Espace Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

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English :

L’événement Concert Le temps des poètes Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région