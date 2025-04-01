Concert Le temps des poètes Saverne
Concert Le temps des poètes Saverne samedi 9 mai 2026.
Saverne
Concert Le temps des poètes
Espace Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 20:15:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Retrouvez l’Orchestre d’Harmonie de Saverne lors du concert Le temps des poètes . .
Espace Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org
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English :
L’événement Concert Le temps des poètes Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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