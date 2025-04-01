Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Le temps des poètes Saverne

Concert Le temps des poètes Saverne samedi 9 mai 2026.

Adresse : Espace Rohan

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif :

Saverne

Concert Le temps des poètes

Espace Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 20:15:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Retrouvez l’Orchestre d’Harmonie de Saverne lors du concert Le temps des poètes .   .

Espace Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40  billetterie@espace-rohan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Le temps des poètes Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)