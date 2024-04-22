Circuit Grotte Saint-Vit Saverne Bas-Rhin

Circuit Grotte Saint-Vit Saverne Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit Grotte Saint-Vit

Circuit Grotte Saint-Vit Écluse 16 bis 67700 Saverne Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :

Partez à la découverte de la Grotte Saint-Vit, une vaste excavation naturelle dans le grès, surplombée d’un plateau où un magnifique jardin alpestre a été aménagé ! Une vue Wow vous y attend !

http://www.tourisme-saverne.fr/ +33 3 88 91 80 47

English :

Discover the Grotte Saint-Vit, a vast natural excavation in the sandstone, overhung by a plateau where a magnificent alpine garden has been laid out! A Wow view awaits you there!

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die Grotte Saint-Vit, eine große natürliche Aushöhlung im Sandstein, die von einem Plateau überragt wird, auf dem ein wunderschöner Alpengarten angelegt wurde! Ein Wow-Blick erwartet Sie dort!

Italiano :

Scoprite la Grotte Saint-Vit, un vasto scavo naturale nell’arenaria, sovrastato da un pianoro dove è stato allestito un magnifico giardino alpino! Una vista mozzafiato vi aspetta!

Español :

Descubra la Gruta Saint-Vit, una vasta excavación natural en la piedra arenisca, dominada por una meseta en la que se ha instalado un magnífico jardín alpino ¡Una vista impresionante le espera!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Système d’informations touristique Alsace