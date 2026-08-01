Informations pratiques

Seebach

Concert Le zapping des copaines

116 rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les Copaines d’Abord, une chorale d’amis parisiens, reprennent leurs quartiers d’été en Alsace du Nord et proposent une quatrième édition de leur concert de fin de vacances dans un magnifique corps de ferme.

Les Copaines d’Abord, une chorale d’amis parisiens, reprennent leurs quartiers d’été en Alsace du Nord et proposent une quatrième édition de leur concert de fin de vacances dans un magnifique corps de ferme alsacien. 0 .

116 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 61 99 88 lescopainesdabord@gmail.com

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English :

Les Copaines d’Abord, a choir made up of friends from Paris, are returning to their summer home in Northern Alsace and presenting the fourth edition of their end-of-summer concert at a magnificent farmhouse.

L’événement Concert Le zapping des copaines Seebach a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Verte