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CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon

CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon

CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Place Charles Trenet

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Canet-en-Roussillon

CONCERT LEGACY

Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:59:00

Date(s) :
2026-07-09

Canet Sud passe en mode rock avec le CONCERT LEGACY !
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Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 

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English :

?? Canet Sud goes rock with LEGACY CONCERT! ??

L’événement CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-29 par CANET TOURISME

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