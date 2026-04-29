Canet-en-Roussillon

CONCERT LEGACY

Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 23:59:00

Date(s) :

2026-07-09

Canet Sud passe en mode rock avec le CONCERT LEGACY !

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Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

?? Canet Sud goes rock with LEGACY CONCERT! ??

L’événement CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-29 par CANET TOURISME