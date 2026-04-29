CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon
CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon jeudi 9 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
CONCERT LEGACY
Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:59:00
Date(s) :
2026-07-09
Canet Sud passe en mode rock avec le CONCERT LEGACY !
.
Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?? Canet Sud goes rock with LEGACY CONCERT! ??
L’événement CONCERT LEGACY Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-29 par CANET TOURISME