Douchy-Montcorbon

Concert Leila Huissoud

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Déjà 10 ans de carrière pour cette artiste de scène qui refuse toutes les étiquettes. Ni porte drapeau de la chanson à texte, ni égérie pop, mais déjà trois albums comme des pierres blanches sur son parcours, qui, à la différence de celles du petit Poucet, seraient là pour que personne ne la trouve.

Remarquée alors qu’elle joue dans la rue en 2017 par l’équipe de The Voice, elle y brille par sa présence singulière et son timbre de voix inoubliable. La suite, elle l’écrira seule Le journal d’une jeune fille (L’Ombre, 2018), le clown caché derrière l’artiste (Auguste, 2019) et le visage d’une femme composée de la somme de ses errances passées (La Maladresse, 2024). Une trilogie qu’elle qualifie elle-même d’auto-analyse, menée au bras du public de ses 18 à ses 28 ans.

Le chemin de Leïla Huissoud n’est pas droit, il y a des petits et des grands lacets, rien ne doit durer. Il lui faut sans cesse réinventer pour changer l’angle de vue et réécrire de nouveaux débuts. Si les thèmes peuvent paraître grave, une fois en scène l’humour et l’autodérision nuance. .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

Already 10 years into her career, this performing artist refuses all labels. Neither a standard-bearer for the chanson à texte, nor a pop muse, she has already released three albums, like white stones on her path, which, unlike those of Little Thumb, are there so that no one can find her.

L’événement Concert Leila Huissoud Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT 3CBO