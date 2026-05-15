Douchy-Montcorbon

La dresseuse de bulles

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La Dompteuse de bulles est un mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre sans parole, de vidéo et de poésie légère à découvrir en famille, entre amis… et il n’y a pas d’âge pour s’en émerveiller… alors ne manquez ce petit bout de rêve !

La Dompteuse de bulles est un mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre sans parole, de vidéo et de poésie légère à découvrir en famille, entre amis… et il n’y a pas d’âge pour s’en émerveiller… alors ne manquez ce petit bout de rêve ! 8 .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

La Dompteuse de bulles is a bubbling mix of soap bubbles, wordless theater, video and light poetry to be discovered with family and friends… and there’s no age limit to marvel at it… so don’t miss this little piece of a dream!

L’événement La dresseuse de bulles Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT 3CBO