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Concert Lemana bassebela (latino) Casa Di Nathano Riec-sur-Bélon

samedi 25 juillet 2026 · Casa Di Nathano · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Casa Di Nathano
Adresse
4 Rue des Gentilshommes
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Concert Lemana bassebela (latino)

Casa Di Nathano 4 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Lemana bassebela se produit à la casa di nathano avec son style latino.
Buvette, pizzas napolitaines & restauration sur place.
Pensez à réserver votre table pour profiter pleinement de la soirée !   .

Casa Di Nathano 4 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 33 67 62 13 

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English :

L’événement Concert Lemana bassebela (latino) Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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