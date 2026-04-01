Concert Lemon Furia au Silo le silo de la gare Monts-sur-Guesnes
Concert Lemon Furia au Silo le silo de la gare Monts-sur-Guesnes samedi 25 avril 2026.
Monts-sur-Guesnes
Concert Lemon Furia au Silo
le silo de la gare 7 la gare Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’agence du SKA à 20h30 un groupe de 7 musiciens débordant d’énergie qui ont très envie de faire vibrer le silo avec une ambiance festive, dansante et totalement déjantée ! C’est une formation rock-ska-reggae énergique, avec une section cuivres complète, un groove puissant et une volonté farouche de partager leur univers musical.
Lemon Furia à 21h45 12 ans de scène, 3 albums et plus de 150 concerts ! Leur musique rock aux influences acid-ska est assurément festive, mais elle sert la cause de textes en français, aiguisés, souvent critiques à l’encontre de la société et du monde que nous nous construisons.
Lemon Furia, c’est surtout une aventure humaine de 7 musiciens de Poitiers, une belle tranche de vie avec de la marmelade de citron dessus qui vous transporte d’un univers à l’autre, et qui vous embarque dans un dédale d’ambiances. Leur carburant énergie et bonne humeur. .
le silo de la gare 7 la gare Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesilo86420@gmail.com
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English : Concert Lemon Furia au Silo
L’événement Concert Lemon Furia au Silo Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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