Concert Lemon Furia au Silo le silo de la gare Monts-sur-Guesnes

Monts-sur-Guesnes

Concert Lemon Furia au Silo

le silo de la gare 7 la gare Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’agence du SKA à 20h30 un groupe de 7 musiciens débordant d’énergie qui ont très envie de faire vibrer le silo avec une ambiance festive, dansante et totalement déjantée ! C’est une formation rock-ska-reggae énergique, avec une section cuivres complète, un groove puissant et une volonté farouche de partager leur univers musical.

Lemon Furia à 21h45 12 ans de scène, 3 albums et plus de 150 concerts ! Leur musique rock aux influences acid-ska est assurément festive, mais elle sert la cause de textes en français, aiguisés, souvent critiques à l’encontre de la société et du monde que nous nous construisons.

Lemon Furia, c’est surtout une aventure humaine de 7 musiciens de Poitiers, une belle tranche de vie avec de la marmelade de citron dessus qui vous transporte d’un univers à l’autre, et qui vous embarque dans un dédale d’ambiances. Leur carburant énergie et bonne humeur. .

le silo de la gare 7 la gare Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesilo86420@gmail.com

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English : Concert Lemon Furia au Silo

L’événement Concert Lemon Furia au Silo Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais