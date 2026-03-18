Concert : Lennie’s Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Concert : Lennie’s Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 6 mai 2026.
Lennie’s, c’est la rencontre de cinq musiciens, tous admirateurs du compositeur Lennie Tristano et plus largement, amoureux et passionnés du jazz des années 1960. Époque phare des plus belles années du label Blue Note, où le jazz rime avec spontanéité, prise de risque, créativité, les années 1960 voient naître de nouveaux courants. Le projet Lennie’s s’inspire des travaux de Tristano pour créer un répertoire original.
- Ludovic Ernault : saxophone alto
- Pierre Bernier : saxophone tenor
- Jean-Christophe Kotsiras : piano, composition
- Blaise Chevallier : contrebasse
- Ariel Tessier : batterie
Mercredi 6 mai à 19h
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Sur inscription à partir du 6 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Un concert pour tous les amoureux du jazz des années 60
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
sur inscription à partir du 6 avril auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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