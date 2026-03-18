Concert : Lennie’s Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Lennie’s, c’est la rencontre de cinq musiciens, tous admirateurs du compositeur Lennie Tristano et plus largement, amoureux et passionnés du jazz des années 1960. Époque phare des plus belles années du label Blue Note, où le jazz rime avec spontanéité, prise de risque, créativité, les années 1960 voient naître de nouveaux courants. Le projet Lennie’s s’inspire des travaux de Tristano pour créer un répertoire original.

Ludovic Ernault : saxophone alto

: saxophone alto Pierre Bernier : saxophone tenor

: saxophone tenor Jean-Christophe Kotsiras : piano, composition

: piano, composition Blaise Chevallier : contrebasse

: contrebasse Ariel Tessier : batterie

Mercredi 6 mai à 19h

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Sur inscription à partir du 6 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Un concert pour tous les amoureux du jazz des années 60

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

sur inscription à partir du 6 avril auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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