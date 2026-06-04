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CONCERT LES 4 JEAN TALUS Chemin de la Grangette Sepx

CONCERT LES 4 JEAN TALUS Chemin de la Grangette Sepx vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Chemin de la Grangette

Adresse : BRASSERIE LA COMMINGEOISE

Ville : 31360 Sepx

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Sepx

CONCERT LES 4 JEAN TALUS

Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert organisé par la brasserie la Commingeoise avec un repas.
Succès américain des années 30, Blues, Western, Boogie, Swing Jazz Guitare, chant, basse, batterie, clarinette et bien sur dégustations de nos bonnes bières de la brasserie !   .

Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Concert organized by brasserie la Commingeoise with a meal.

L’événement CONCERT LES 4 JEAN TALUS Sepx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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