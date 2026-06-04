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CONCERT SAMMY LA MOMIE Chemin de la Grangette Sepx

CONCERT SAMMY LA MOMIE Chemin de la Grangette Sepx vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Chemin de la Grangette

Adresse : BRASSERIE LA COMMINGEOISE

Ville : 31360 Sepx

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Sepx

CONCERT SAMMY LA MOMIE

Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert organisé par la brasserie la Commingeoise avec un repas.
Répertoire Blues et rock des années 60 à 80 chant, guitare, basse, batterie et bien sur dégustations de nos bonnes bières de la brasserie !   .

Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Concert organized by brasserie la Commingeoise with a meal.

L’événement CONCERT SAMMY LA MOMIE Sepx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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