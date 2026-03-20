Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La municipalité vous invite à passer une belle soirée musicale avec Les Accordéonistes de l’Ondaine et Sophie Jaconelli.

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

The municipality invites you to enjoy a musical evening with Les Accordéonistes de l’Ondaine and Sophie Jaconelli.

L’événement Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Loire Semène