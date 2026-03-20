Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont samedi 25 avril 2026.
Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La municipalité vous invite à passer une belle soirée musicale avec Les Accordéonistes de l’Ondaine et Sophie Jaconelli.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
The municipality invites you to enjoy a musical evening with Les Accordéonistes de l’Ondaine and Sophie Jaconelli.
L’événement Concert Les Accordéonistes de l’Ondaine Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Loire Semène