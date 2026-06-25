Lamalou-les-Bains

CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Concert 70’S SONGS

RDV Avenue Charcot le 21 juillet 2026 pour un concert des années 70 en 70 chansons

Entrée libre

Concert 70’S SONGS

RDV Avenue Charcot le 21 juillet 2026 pour un concert des années 70 en 70 chansons

Entrée libre .

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English :

70’s Songs Concert

Join us on Avenue Charcot on July 21, 2026, for a concert featuring 70 songs from the 1970s

Free admission

L’événement CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB