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CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains

CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains mardi 21 juillet 2026.

Adresse
21 Avenue Charcot
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Tarif

Lamalou-les-Bains

CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Concert 70’S SONGS
RDV Avenue Charcot le 21 juillet 2026 pour un concert des années 70 en 70 chansons
Entrée libre
Concert 70’S SONGS
RDV Avenue Charcot le 21 juillet 2026 pour un concert des années 70 en 70 chansons
Entrée libre   .

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

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English :

70’s Songs Concert
Join us on Avenue Charcot on July 21, 2026, for a concert featuring 70 songs from the 1970s
Free admission

L’événement CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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