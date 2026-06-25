CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains
CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains mardi 21 juillet 2026.
Lamalou-les-Bains
CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS
21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Concert 70’S SONGS
RDV Avenue Charcot le 21 juillet 2026 pour un concert des années 70 en 70 chansons
Entrée libre
Concert 70’S SONGS
RDV Avenue Charcot le 21 juillet 2026 pour un concert des années 70 en 70 chansons
Entrée libre .
21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
70’s Songs Concert
Join us on Avenue Charcot on July 21, 2026, for a concert featuring 70 songs from the 1970s
Free admission
L’événement CONCERT LES ANNÉES 70 EN 70 CHANSONS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)
- COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains 1 juillet 2026
- CONCERT PHILIPPE CORNIER Lamalou-les-Bains 2 juillet 2026
- ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC RACHEL DEGHATI Lamalou-les-Bains 4 juillet 2026
- LIVRES DANS LA RUE Lamalou-les-Bains 4 juillet 2026
- THÉÂTRE DE RUE LE RÉTRO BÉCANE SHOW Lamalou-les-Bains 11 juillet 2026