Concert Les ateliers d’impro du CAEM Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Roche-Saint-Secret-Béconne

Concert Les ateliers d’impro du CAEM

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Laissez vous emporter par l’énergie des artistes locaux et l’audace de l’instant !

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Let yourself be carried away by the energy of local artists and the audacity of the moment!

L’événement Concert Les ateliers d’impro du CAEM Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux