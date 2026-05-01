Concert Les ateliers d’impro du CAEM Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
Concert Les ateliers d’impro du CAEM Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne jeudi 28 mai 2026.
Roche-Saint-Secret-Béconne
Concert Les ateliers d’impro du CAEM
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Laissez vous emporter par l’énergie des artistes locaux et l’audace de l’instant !
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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr
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English :
Let yourself be carried away by the energy of local artists and the audacity of the moment!
L’événement Concert Les ateliers d’impro du CAEM Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux