Informations pratiques

Louvemont

Concert Les BellRingers

Eglise Louvemont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Tout public

Les BellRingers, venus des Pays-Bas, investiront l’église de Louvemont pour une soirée unique. Cet ensemble musical composé de 10 voix et de 37 cloches proposera un moment rare, entre musique et patrimoine, dans le cadre remarquable de l’église. À l’issue du concert, Dom Traiteur Saveurs et Gourmandises offrira un pot de l’amitié. .

Eglise Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 23 82 78

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English :

L’événement Concert Les BellRingers Louvemont a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne