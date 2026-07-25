Concert Les BellRingers Louvemont
mercredi 26 août 2026 · Louvemont
Informations pratiques
Louvemont
Concert Les BellRingers
Eglise Louvemont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Tout public
Les BellRingers, venus des Pays-Bas, investiront l’église de Louvemont pour une soirée unique. Cet ensemble musical composé de 10 voix et de 37 cloches proposera un moment rare, entre musique et patrimoine, dans le cadre remarquable de l’église. À l’issue du concert, Dom Traiteur Saveurs et Gourmandises offrira un pot de l’amitié. .
Eglise Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 23 82 78
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English :
L’événement Concert Les BellRingers Louvemont a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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