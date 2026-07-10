AGENDA · Louvemont
Soirées concert Louvemont
jeudi 20 août 2026 · Louvemont
Informations pratiques
Louvemont
Soirées concert
Camping du Buisson Louvemont Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Tout public
Eurêka Reprises Pop. Des soirées conviviales en plein air, de la musique et une ambiance au top ! Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée. .
Camping du Buisson Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 97 93 31
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English :
L’événement Soirées concert Louvemont a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne