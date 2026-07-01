Informations pratiques

Saint-Julien-en-Quint

Concert- Les Buis Sonnants- Musiques italiennes de la Renaissance au Baroque

Temple Saint-Julien-en-Quint Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’association Chantequint vous propose un concert inédit avec l’ensemble Les Buis Sonnants , 4 flûtes à bec, clavecin, orgue et violoncelle.

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Temple Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 99 54 21

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English :

The %AB Chantequint %BB association presents a one-of-a-kind concert featuring the %AB Les Buis Sonnants %BB ensemble, with four recorders, harpsichord, organ, and cello.

L’événement Concert- Les Buis Sonnants- Musiques italiennes de la Renaissance au Baroque Saint-Julien-en-Quint a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois