Concert- Les Buis Sonnants- Musiques italiennes de la Renaissance au Baroque Saint-Julien-en-Quint
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Julien-en-Quint
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Quint
Concert- Les Buis Sonnants- Musiques italiennes de la Renaissance au Baroque
Temple Saint-Julien-en-Quint Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
L’association Chantequint vous propose un concert inédit avec l’ensemble Les Buis Sonnants , 4 flûtes à bec, clavecin, orgue et violoncelle.
.
Temple Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 99 54 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The %AB Chantequint %BB association presents a one-of-a-kind concert featuring the %AB Les Buis Sonnants %BB ensemble, with four recorders, harpsichord, organ, and cello.
L’événement Concert- Les Buis Sonnants- Musiques italiennes de la Renaissance au Baroque Saint-Julien-en-Quint a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois