Concert Les classiques revistés Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Concert Les classiques revistés
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Cette année, l’École de musique et de danse intercommunale vous propose une relecture audacieuse des grandes œuvres classiques. Alors notez dès maintenant les rendez-vous dès samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 pour (re)découvrir ces grands thèmes musicaux comme vous ne les avez jamais entendus…

Toutes les représentations sont ouvertes au public dans la limite des places disponibles.

Programme complet disponible à partir de février 2025

Tout public

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

English : Concert Les classiques revistés

