Visite guidée Les comices agricoles La Maison Pour Tous Saint-Romain-de-Colbosc
Visite guidée Les comices agricoles La Maison Pour Tous Saint-Romain-de-Colbosc samedi 30 mai 2026.
Saint-Romain-de-Colbosc
Visite guidée Les comices agricoles
La Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Au cœur d’une ferme de la campagne saint-romanaise, découvrez l’histoire et l’origine des foires et comices agricoles, avant d’écouter des contes normands et de déguster des produits issus de production locale !
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, par la Maison Pour Tous et la bibliothèque de Saint-Romain-de-Colbosc.
Durée 2h .
La Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 00 16
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English : Visite guidée Les comices agricoles
L’événement Visite guidée Les comices agricoles Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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