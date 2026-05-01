Visite guidée Les comices agricoles La Maison Pour Tous Saint-Romain-de-Colbosc

Saint-Romain-de-Colbosc

Visite guidée Les comices agricoles

La Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au cœur d’une ferme de la campagne saint-romanaise, découvrez l’histoire et l’origine des foires et comices agricoles, avant d’écouter des contes normands et de déguster des produits issus de production locale !

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, par la Maison Pour Tous et la bibliothèque de Saint-Romain-de-Colbosc.

Durée 2h .

La Maison Pour Tous 4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 00 16

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English : Visite guidée Les comices agricoles

L’événement Visite guidée Les comices agricoles Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie