Théâtre La Troupe du Chêne fête ses 35 ans ! Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

samedi 9 mai 2026

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2026-05-09 17:00:00

2026-05-09

Pratique amateur La troupe du chêne de St Vincent Cramesnil fête ses 35 ans…

Au cours de toutes ces années, de nombreux comédiens en herbe (petits et grands) se sont croisés et ont partagé la passion de se produire sur scène, sans prétention, mais avec de la rigueur et toujours le désir de satisfaire le public.

Afin de rendre hommage à tous ces acteurs amateurs, notre troupe a eu envie de composer un petit menu théâtral , sucré-salé, et d’en faire profiter comédiens, actuels et anciens, ainsi que le public qui ne nous a jamais boudés.

Au menu des 35 ans

– 17h-19h nous proposons comme mise en bouche en matinée, une ouverture par l’ensemble des comédiens de la troupe actuelle, suivie d’une entrée d’artistes qui se mobiliseront pour camper tour à tour les rôles imaginés par Sacha Guitry, Courteline, Dominique Morelle, JM Besson… qui ont fait partie du répertoire de la troupe, revisités pour la mise en scène par Hélène Tartarin et Cathy Flamand.

– 19h-20h30 Le plat de résistance se dégustera entre les représentations avec la venue d’un Food Truck et la possibilité d’échanger avec les comédiens (expositions de photos également dans le hall).

– 20h30-22h La salade composée au goût singulier obtenue lors de cette soirée permettra de proposer en seconde partie des créations de la troupe (sous la direction de Magali) et la farandole de desserts sera présentée pour clôturer les 5 heures de partage entre scène et pauses dîners et d’échanges.

À partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

