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Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Eglise de Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas

Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Eglise de Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Eglise de Sennevoy-le-Bas

Adresse : 7 rue de l'église

Ville : 89160 Sennevoy-le-Bas

Département : Yonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sennevoy-le-Bas

Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas

Eglise de Sennevoy-le-Bas 7 rue de l’église Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Vendredi 19 juin 2026 à 19h00
Concert avec participation libre (montant reversé pour la restauration de l’église)

Chanson & Mélodies
Caccini, Cesti, Lambert, Purcell, Giuliani, Schubert & Brahms

Concert avec Joost van der Linden (ténor) et Elly van Munster (luth & guitare)
Buvette & Restauration sur Place   .

Eglise de Sennevoy-le-Bas 7 rue de l’église Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Délices du Temps

L’événement Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois