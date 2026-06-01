Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Eglise de Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas

Sennevoy-le-Bas

Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas

Eglise de Sennevoy-le-Bas 7 rue de l’église Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin 2026 à 19h00

Concert avec participation libre (montant reversé pour la restauration de l’église)

Chanson & Mélodies

Caccini, Cesti, Lambert, Purcell, Giuliani, Schubert & Brahms

Concert avec Joost van der Linden (ténor) et Elly van Munster (luth & guitare)

Buvette & Restauration sur Place .

Eglise de Sennevoy-le-Bas 7 rue de l’église Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Délices du Temps

L’événement Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois