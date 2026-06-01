Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Eglise de Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas
Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Eglise de Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas vendredi 19 juin 2026.
Sennevoy-le-Bas
Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas
Eglise de Sennevoy-le-Bas 7 rue de l’église Sennevoy-le-Bas Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 juin 2026 à 19h00
Concert avec participation libre (montant reversé pour la restauration de l’église)
Chanson & Mélodies
Caccini, Cesti, Lambert, Purcell, Giuliani, Schubert & Brahms
Concert avec Joost van der Linden (ténor) et Elly van Munster (luth & guitare)
Buvette & Restauration sur Place .
Eglise de Sennevoy-le-Bas 7 rue de l’église Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Délices du Temps
L’événement Concert Les Délices du Temps à Sennevoy-le-Bas Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois