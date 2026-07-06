Concert « Les Deux Frères » Le Bourg Maux
mardi 11 août 2026 · Le Bourg · Maux
Informations pratiques
Maux
Concert « Les Deux Frères »
Le Bourg Eglise Maux Nièvre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
La saison culturelle de la Ronde des Arts se poursuit avec ce concert mardi 11 août à 17h en l’église de Maux.
A la flûte traversière, au piano et au saxophone, Geoffroy et François-Xavier Reveneau interprèteront des œuvres baroques et contemporaines.
Avec le soutien de la CCBLM. .
Le Bourg Eglise Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté rdamorvan58@gmail.com
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English : Concert « Les Deux Frères »
L’événement Concert « Les Deux Frères » Maux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Rives du Morvan