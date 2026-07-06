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AGENDA · Maux

Concert « Les Deux Frères » Le Bourg Maux

mardi 11 août 2026 · Le Bourg · Maux

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise
Ville
58290 Maux
Département
Nièvre
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Maux

Concert « Les Deux Frères »

Le Bourg Eglise Maux Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :
2026-08-11

La saison culturelle de la Ronde des Arts se poursuit avec ce concert mardi 11 août à 17h en l’église de Maux.
A la flûte traversière, au piano et au saxophone, Geoffroy et François-Xavier Reveneau interprèteront des œuvres baroques et contemporaines.
Avec le soutien de la CCBLM.   .

Le Bourg Eglise Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   rdamorvan58@gmail.com

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English : Concert « Les Deux Frères »

L’événement Concert « Les Deux Frères » Maux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Rives du Morvan