Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock Bar Le Canal Saint-Congard

Saint-Congard

Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock

Bar Le Canal 1 route de Malestroit Saint-Congard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert de rock avec plus de 2h30 de live.

Rock, énergie et ambiance garantie ! .

Bar Le Canal 1 route de Malestroit Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 2 30 85 90 39

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English :

L’événement Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock Saint-Congard a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande