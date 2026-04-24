Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock Bar Le Canal Saint-Congard
Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock Bar Le Canal Saint-Congard samedi 9 mai 2026.
Saint-Congard
Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock
Bar Le Canal 1 route de Malestroit Saint-Congard Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert de rock avec plus de 2h30 de live.
Rock, énergie et ambiance garantie ! .
Bar Le Canal 1 route de Malestroit Saint-Congard 56140 Morbihan Bretagne +33 2 30 85 90 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Les Diabless Tribute Queens of Rock Saint-Congard a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande