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Concert les Dicipi’s Graçay

Concert les Dicipi’s Graçay

Concert les Dicipi’s Graçay dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 4 Chemin de Trompé Souris

Ville : 18310 Graçay

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Graçay

Concert les Dicipi’s

4 Chemin de Trompé Souris Graçay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Concert. Repas sur réservation. 10  .

4 Chemin de Trompé Souris Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 99 37 66 

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English :

L’événement Concert les Dicipi’s Graçay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de VIERZON

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