Concert les Eurochestries Ronce-les-Bains La Tremblade

La Tremblade

Concert les Eurochestries

Ronce-les-Bains La pinède Avenue de la Cèpe La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries, Orchestre symphonique de jeunes

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Ronce-les-Bains La pinède Avenue de la Cèpe La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

As part of the Eurochestries international youth orchestra festival, Orchestre symphonique de jeunes

L’événement Concert les Eurochestries La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade