Juillac

Concert les FantasKes

JUILLAC Juillac Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vous êtes prêts ? Les FantasKes reviennent à Juillac le 30 mai 2026 !

Venez vivre une soirée festive et conviviale à Juillac à partir de 20h avec Les Fantaskes, un groupe de musique déjanté qui promet de mettre l’ambiance !

Au programme , un concert explosif avec Les Fantaskes et un repas gourmand (Cœurs et magrets de canard, saucisses, frites, fromage, dessert).

Et pour clôturer la soirée DJ MUSIC SYSTEM !

– Concert sans repas 5€

– Repas concert 20€

Réservations conseillées Places limitées

– Aurélie 06 61 50 44 27

– Lucie 06 32 39 28 48

– Laurent 06 25 35 43 41

Ne manquez pas cette soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur !

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JUILLAC Juillac 32230 Gers Occitanie +33 6 25 35 43 41 cdfjuillac32@yahoo.com

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English :

Are you ready? The FantasKes return to Juillac on May 30, 2026!

Come and enjoy a festive and convivial evening in Juillac from 8pm with Les Fantaskes, a wacky music group that promises to set the mood!

On the program: an explosive concert with Les Fantaskes and a gourmet meal (duck hearts and duck breast, sausages, French fries, cheese, dessert).

And to round off the evening, DJ MUSIC SYSTEM !

– Concert without meal: 5?

– Concert meal: 20?

Reservations recommended Places limited

– Aurélie 06 61 50 44 27

– Lucie 06 32 39 28 48

– Laurent 06 25 35 43 41

Don’t miss this evening of music and fun!

L’événement Concert les FantasKes Juillac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65