Concert les FantasKes Juillac
Concert les FantasKes Juillac samedi 30 mai 2026.
Juillac
Concert les FantasKes
JUILLAC Juillac Gers
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vous êtes prêts ? Les FantasKes reviennent à Juillac le 30 mai 2026 !
Venez vivre une soirée festive et conviviale à Juillac à partir de 20h avec Les Fantaskes, un groupe de musique déjanté qui promet de mettre l’ambiance !
Au programme , un concert explosif avec Les Fantaskes et un repas gourmand (Cœurs et magrets de canard, saucisses, frites, fromage, dessert).
Et pour clôturer la soirée DJ MUSIC SYSTEM !
– Concert sans repas 5€
– Repas concert 20€
Réservations conseillées Places limitées
– Aurélie 06 61 50 44 27
– Lucie 06 32 39 28 48
– Laurent 06 25 35 43 41
Ne manquez pas cette soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur !
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JUILLAC Juillac 32230 Gers Occitanie +33 6 25 35 43 41 cdfjuillac32@yahoo.com
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English :
Are you ready? The FantasKes return to Juillac on May 30, 2026!
Come and enjoy a festive and convivial evening in Juillac from 8pm with Les Fantaskes, a wacky music group that promises to set the mood!
On the program: an explosive concert with Les Fantaskes and a gourmet meal (duck hearts and duck breast, sausages, French fries, cheese, dessert).
And to round off the evening, DJ MUSIC SYSTEM !
– Concert without meal: 5?
– Concert meal: 20?
Reservations recommended Places limited
– Aurélie 06 61 50 44 27
– Lucie 06 32 39 28 48
– Laurent 06 25 35 43 41
Don’t miss this evening of music and fun!
L’événement Concert les FantasKes Juillac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65