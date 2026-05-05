Concert – Les femmes compositrices, Écomusée du Haut-Beaujolais, Thizy-les-Bourgs

Concert – Les femmes compositrices Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

En lien avec notre exposition temporaire : Les femmes à l’ouvrage, traversez les époques à travers la musique et (re)découvrez les chansons composées par les femmes et interprété par nos musiciennes et musiciens locaux.

Écomusée du Haut-Beaujolais 570 chemin des pierres plantees, 69240 Thizy-les-Bourgs, France Thizy-les-Bourgs 69240 Thizy Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474640648 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr Ouverte en 1880, la Manufacture de couvertures et molletons symbolise pendant longtemps l’aventure de l’industrie textile du Beaujolais. Jusqu’à 120 employés travaillent à la fabrication de nombreux produits, notamment les célèbres couvertures de la marque Le Chameau. Victime du déclin du secteur textile, elle ferme ses portes en 1981.

Aujourd’hui en partie rénovés par la COR, les bâtiments conservent l’âme de ce site emblématique et offrent un témoignage unique sur l’histoire textile industrielle du territoire.

Lieu vivant, La Manufacture du Haut-Beaujolais abrite un Écomusée et une Micro-Folie. Elle propose tout au long de l’année, une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics : Visites libres et guidées, spectacles, animations….

Un lieu en constante évolution à visiter et revisiter !! Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2026

©COR