Concert Allez les filles – Cie Cambouis, Écomusée du Haut-Beaujolais, Thizy-les-Bourgs

Concert Allez les filles – Cie Cambouis Samedi 19 septembre, 15h00 Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône

Événement en extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Après avoir démissionné suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up: Allez les Filles !

Place à leur passion commune : la chanson.

Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : une chanson pour chaque occasion.

Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des moments inoubliables.

Un répertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby Mc Ferrin à Nino Ferrer, en passant par Richard Gotainer ou les Beatles.

Écomusée du Haut-Beaujolais 570 chemin des pierres plantees, 69240 Thizy-les-Bourgs, France Thizy-les-Bourgs 69240 Thizy Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474640648 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr Ouverte en 1880, la Manufacture de couvertures et molletons symbolise pendant longtemps l’aventure de l’industrie textile du Beaujolais. Jusqu’à 120 employés travaillent à la fabrication de nombreux produits, notamment les célèbres couvertures de la marque Le Chameau. Victime du déclin du secteur textile, elle ferme ses portes en 1981.

Aujourd’hui en partie rénovés par la COR, les bâtiments conservent l’âme de ce site emblématique et offrent un témoignage unique sur l’histoire textile industrielle du territoire.

Lieu vivant, La Manufacture du Haut-Beaujolais abrite un Écomusée et une Micro-Folie. Elle propose tout au long de l’année, une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics : Visites libres et guidées, spectacles, animations….

Un lieu en constante évolution à visiter et revisiter !! Parking à proximité.

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