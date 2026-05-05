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Femmes au travail, détours d’histoire(s), La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs

Femmes au travail, détours d’histoire(s), La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs

Femmes au travail, détours d’histoire(s), La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Manufacture du Haut Beaujolais

Adresse : route des Couvertures, 69240, Thizy-les-Bourgs

Ville : 69240 Thizy-les-Bourgs

Département : Rhône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : gratuit

Femmes au travail, détours d’histoire(s) Samedi 27 juin, 10h45 La Manufacture du Haut Beaujolais Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:45:00+02:00 – 2026-06-27T12:45:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:45:00+02:00 – 2026-06-27T12:45:00+02:00

Lecture par l’association l’Écritoire d’Estieugues d’extraits littéraires concernant le travail des femmes, en particulier au XIXe siècle.
Apéritif offert au public après la lecture

La Manufacture du Haut Beaujolais route des Couvertures, 69240, Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs 69240 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 64 06 48 »}]
Lecture travail des femmes femmes

CC0

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