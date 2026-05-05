Femmes au travail, détours d’histoire(s), La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs
Femmes au travail, détours d’histoire(s), La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs samedi 27 juin 2026.
Femmes au travail, détours d’histoire(s) Samedi 27 juin, 10h45 La Manufacture du Haut Beaujolais Rhône
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:45:00+02:00 – 2026-06-27T12:45:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:45:00+02:00 – 2026-06-27T12:45:00+02:00
Lecture par l’association l’Écritoire d’Estieugues d’extraits littéraires concernant le travail des femmes, en particulier au XIXe siècle.
Apéritif offert au public après la lecture
La Manufacture du Haut Beaujolais route des Couvertures, 69240, Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs 69240 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 64 06 48 »}]
Lecture travail des femmes femmes
CC0
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