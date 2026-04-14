Spectacle Ouvrières par la Cie de l’Atre, Écomusée du Haut-Beaujolais.- La Manufacture, Thizy-les-Bourgs

Spectacle Ouvrières par la Cie de l’Atre Samedi 23 mai, 18h00 Écomusée du Haut-Beaujolais.- La Manufacture Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À travers la vie de Lucie Baud, ouvrière syndicaliste de la soie, le spectacle célèbre les femmes de l’industrie textile. Deux comédiennes nous plongent dans l’ambiance des ateliers et des conditions de travail pénibles, des moments de vie, mais aussi des injonctions féminines.

Écomusée du Haut-Beaujolais.- La Manufacture route des couvertures, 69240 Thizy-les-bourgs Thizy-les-Bourgs 69240 Thizy Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474640648 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr/ Bienvenue au cœur d’un lieu vivant, témoin de l’histoire et des savoir-faire : l’Écomusée du Haut-Beaujolais.

Comme tout musée, un écomusée a pour vocation de collecter, de conserver, d’étudier et de transmettre. Cependant, il remplit aussi une mission sociale et fédératrice : mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel d’un territoire grâce à celles et ceux qui y vivent ou y ont vécu. Vous allez découvrir le patrimoine du Haut-Beaujolais, un territoire aux frontières administratives et historiques imprécises, mais qui trouve son unité dans une histoire et des traditions communes. L’aventure de l’industrie textile, fil rouge de l’exposition, n’est pas la seule composante du patrimoine local ; elle en constitue néanmoins une clé essentielle pour en comprendre l’identité.

L’Écomusée du Haut-Beaujolais, c’est bien plus que cette exposition : c’est un projet multiple et évolutif, imaginé pour créer du lien entre les habitants et les inviter à y prendre part. Entrez dans ce lieu de mémoire partagée, de réflexion et de dialogue entre passé et présent. Parking voiture et car, arrêt de bus (de campagne) à proximité.

À travers la vie de Lucie Baud, ouvrière syndicaliste de la soie, le spectacle célèbre les femmes de l’industrie textile. Deux comédiennes nous plongent dans l’ambiance des ateliers et des conditions…

©COR