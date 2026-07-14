Concert Les Frangins SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
vendredi 24 juillet 2026 · SAINTE MARIE DE CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Concert Les Frangins
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Des sourires, de la joie, du soleil et de la gouaille ! Nob, Tom et Pierrot vous embarquent pour un
tour du monde en musique avec leur bonne humeur communicative.
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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
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English :
Smiles, joy, sunshine, and banter! Nob, Tom, and Pierrot take you on a
musical journey around the world with their infectious good humor.
L’événement Concert Les Frangins Campan a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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