Concert Les Frangins SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Concert Les Frangins

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Des sourires, de la joie, du soleil et de la gouaille ! Nob, Tom et Pierrot vous embarquent pour un

tour du monde en musique avec leur bonne humeur communicative.

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SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

Smiles, joy, sunshine, and banter! Nob, Tom, and Pierrot take you on a

musical journey around the world with their infectious good humor.

L’événement Concert Les Frangins Campan a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65