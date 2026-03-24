Concert Les gars de passage Saint-Satur
Concert Les gars de passage Saint-Satur samedi 25 avril 2026.
Concert Les gars de passage
26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Amag’Art vous propose une soirée concert avec le groupe Les gars de passage .
Comme d’habitude, vous avez la possibilité de réserver une assiette gourmande avant le concert.
Amag’Art vous propose une soirée concert.
Les gars de passage est un trio ( Anthony, Bruno et Gaëtan) qui invite à la découverte, au partage et à la célébration de la chanson française sous toutes ses formes.
Participation au chapeau. 0 .
26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
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English :
Amag’Art invites you to an evening concert with the group Les gars de passage .
As usual, you can reserve a gourmet plate before the concert.
L’événement Concert Les gars de passage Saint-Satur a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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