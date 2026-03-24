Concert Les gars de passage

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Amag’Art vous propose une soirée concert avec le groupe Les gars de passage .

Comme d’habitude, vous avez la possibilité de réserver une assiette gourmande avant le concert.

Amag’Art vous propose une soirée concert.

Les gars de passage est un trio ( Anthony, Bruno et Gaëtan) qui invite à la découverte, au partage et à la célébration de la chanson française sous toutes ses formes.

Participation au chapeau. 0 .

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Amag’Art invites you to an evening concert with the group Les gars de passage .

As usual, you can reserve a gourmet plate before the concert.

L’événement Concert Les gars de passage Saint-Satur a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois