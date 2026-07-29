Concert Les Innocents Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 3 avril 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Concert Les Innocents
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 21:00:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Dans les années 1980 et 1990, à une époque où la pop à la française ne brillait que par de fragiles intermittences, Les Innocents auront été un phare sûr, embrasé du dedans par une flamme mélodique et des fulgurances poétiques qu’eux seuls savaient attiser.
Dans les années 1980 et 1990, à une époque où la pop à la française ne brillait que par de fragiles intermittences, Les Innocents auront été un phare sûr, embrasé du dedans par une flamme mélodique et des fulgurances poétiques qu’eux seuls savaient attiser.
Une certaine idée de l’excellence et de l’élégance, affirmée et affinée au fil du temps par un collectif qui, comme rarement par chez nous, a su faire vibrer en sympathie les cordes de l’exigence artistique et du succès populaire.
La belle histoire s’est achevée en 2000, mais ces belles histoires-là, en vérité, ne s’achèvent jamais vraiment. C’est ainsi qu’en 2013, Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain, les deux grands éclaireurs du groupe, ont décidé de raviver leur complicité autour des feux croisés de leurs voix et de leurs guitares, pour livrer en 2015 en duo l’album Mandarine honoré par la Victoire de Musique dans la catégorie rock , puis le projet 6 ½ en 2019, à son tour salué par la critique. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Concert Les Innocents
In the 1980s and 1990s, at a time when French pop shone only in fleeting moments, Les Innocents stood as a steadfast beacon, ablaze from within with a melodic flame and flashes of poetic brilliance that only they knew how to kindle.
L’événement Concert Les Innocents Deauville a été mis à jour le 2026-07-21 par OT SPL Deauville
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