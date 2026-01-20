Concert Les inséparables Piou Piou

Frazé Eure-et-Loir

Début : 2026-03-15 17:30:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Les inséparables Piou Piou duo musical tout droit sorti d’un dessin animé des années 80s.Familles

Leur répertoire nous emmène dans leur vie, leur histoire et parfois dans des reprises réorchestrées.

Spécial jeune public mais ouvert à tous ! .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr

English :

The inseparable Piou Piou a musical duo straight out of an 80s cartoon.

L’événement Concert Les inséparables Piou Piou Frazé a été mis à jour le 2026-01-20 par OTs DU PERCHE