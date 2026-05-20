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Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches

Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches

Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Chapelle de Trésseroux

Adresse : 194 route de la chapelle

Ville : 24400 Les Lèches

Département : Dordogne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Les Lèches

Concert

Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Concert Une Soirée Sans Souci avec le Duo Sostenuto Imaginez, à la lumière des chandelles, une flûte en ébène qui offre la couleur du traverso baroque et une guitare qui, grâce à ses 7 cordes permet à la fois la clarté du son du clavecin et la profondeur des basses du théorbe.
Quelques compositeurs baroques seront interprétés: JS Bach, JJ Quantz, CPE Bach,…

18€/pers, 15€/adh
20h30 chapelle de Tresséroux, 194 route de la chapelle
Les amis de la chapelle de Tresséroux 07 57 54 60 19   .

Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert

L’événement Concert Les Lèches a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord

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