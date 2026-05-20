Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches
Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches jeudi 9 juillet 2026.
Les Lèches
Concert
Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Concert Une Soirée Sans Souci avec le Duo Sostenuto Imaginez, à la lumière des chandelles, une flûte en ébène qui offre la couleur du traverso baroque et une guitare qui, grâce à ses 7 cordes permet à la fois la clarté du son du clavecin et la profondeur des basses du théorbe.
Quelques compositeurs baroques seront interprétés: JS Bach, JJ Quantz, CPE Bach,…
18€/pers, 15€/adh
20h30 chapelle de Tresséroux, 194 route de la chapelle
Les amis de la chapelle de Tresséroux 07 57 54 60 19 .
Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert
L’événement Concert Les Lèches a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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