UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Lèches

Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches

jeudi 6 août 2026 · Chapelle de Trésseroux · Les Lèches

Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Chapelle de Trésseroux
Adresse
194 route de la chapelle
Ville
24400 Les Lèches
Département
Dordogne
Tarif

Les Lèches

Concert

Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert de jazz manouche avec la Compagnie du Souffle aux Cordes en trio.

18 €/ad, 15 €/adh, gratuit/enf -12ans.
20h30 chapelle de Tresséroux, 194 route de la chapelle
Les amis de la chapelle de Tresséroux 07 57 54 60 19   .

Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Les Lèches a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Les Lèches (Dordogne)