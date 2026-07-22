Concert Chapelle de Trésseroux Les Lèches
jeudi 6 août 2026 · Chapelle de Trésseroux · Les Lèches
Informations pratiques
Les Lèches
Concert
Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert de jazz manouche avec la Compagnie du Souffle aux Cordes en trio.
18 €/ad, 15 €/adh, gratuit/enf -12ans.
20h30 chapelle de Tresséroux, 194 route de la chapelle
Les amis de la chapelle de Tresséroux 07 57 54 60 19 .
Chapelle de Trésseroux 194 route de la chapelle Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert
L’événement Concert Les Lèches a été mis à jour le 2026-07-22 par Vallée de l’Isle en Périgord