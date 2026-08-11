AGENDA · Courcy
Concert Les Marie-Jeanne Au Courcy’rcuit Courcy
vendredi 4 septembre 2026 · Au Courcy'rcuit · Courcy
Informations pratiques
Courcy
Concert Les Marie-Jeanne
Au Courcy’rcuit 2 Place Lefrançois Delalande Courcy Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Concert Les Marie-Jeanne (chants polyphoniques d’Europe de l’Est)
19h30 à l’épicerie-bar Au Courcy’rcuit. .
Au Courcy’rcuit 2 Place Lefrançois Delalande Courcy 50200 Manche Normandie +33 6 14 02 05 35 aucourcyrcuit@ecomail.fr
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English : Concert Les Marie-Jeanne
L’événement Concert Les Marie-Jeanne Courcy a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme
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