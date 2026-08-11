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Concert Les Marie-Jeanne Au Courcy’rcuit Courcy

vendredi 4 septembre 2026 · Au Courcy'rcuit · Courcy

Concert Les Marie-Jeanne Au Courcy’rcuit Courcy

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Au Courcy'rcuit
Adresse
2 Place Lefrançois Delalande
Ville
50200 Courcy
Département
Manche
Tarif

Courcy

Concert Les Marie-Jeanne

Au Courcy’rcuit 2 Place Lefrançois Delalande Courcy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Concert Les Marie-Jeanne (chants polyphoniques d’Europe de l’Est)
19h30 à l’épicerie-bar Au Courcy’rcuit.   .

Au Courcy’rcuit 2 Place Lefrançois Delalande Courcy 50200 Manche Normandie +33 6 14 02 05 35  aucourcyrcuit@ecomail.fr

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English : Concert Les Marie-Jeanne

L’événement Concert Les Marie-Jeanne Courcy a été mis à jour le 2026-08-11 par Coutances Tourisme

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