Concert Les Miches Machines Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns
Concert Les Miches Machines Un été à Bious Lac de Bious Artigues Laruns samedi 27 juin 2026.
Laruns
Concert Les Miches Machines Un été à Bious
Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Du fournil à la scène, Les Miches Machines apportent avec eux l’odeur du pain chaud et l’énergie brute du punk. Des textes poétiquement engagés, une guitare qui crache et une sincérité désarmante un concert qui nourrit autant l’esprit que l’âme !
Restauration sur place. .
Lac de Bious Artigues Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me
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English : Concert Les Miches Machines Un été à Bious
L’événement Concert Les Miches Machines Un été à Bious Laruns a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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