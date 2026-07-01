Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous ! Laruns
mercredi 22 juillet 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous !
Station d’Artouste Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Embarquez pour une soirée originale entre montagne, voyage et cinéma en prenant le mythique train d’Artouste jusqu’au secteur de Séous. Après un repas convivial en altitude, place à une sélection de courts-métrages de montagne et d’aventure, dans un cadre exceptionnel face aux sommets pyrénéens. Une expérience immersive et intimiste mêlant nature, images et ambiance montagne estivale. .
Station d’Artouste Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 91 10 contact@artouste.fr
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English : Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous !
L’événement Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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