Informations pratiques

Laruns

Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous !

Station d’Artouste Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Embarquez pour une soirée originale entre montagne, voyage et cinéma en prenant le mythique train d’Artouste jusqu’au secteur de Séous. Après un repas convivial en altitude, place à une sélection de courts-métrages de montagne et d’aventure, dans un cadre exceptionnel face aux sommets pyrénéens. Une expérience immersive et intimiste mêlant nature, images et ambiance montagne estivale. .

Station d’Artouste Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 91 10 contact@artouste.fr

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English : Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous !

L’événement Festival Image Montagne prend le train jusqu’à Séous ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées