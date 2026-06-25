Concert “Les Nuits d’été “ Bach- Berlioz Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Concert “Les Nuits d’été “ Bach- Berlioz

Lieu-dit Le Sillon Chapelle notre dame de rocamadour Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17 21:45:00

Date(s) :

2026-08-17

Recital chant et piano

Mezzo-Soprano WU Feng

Piano LI Haining

À Notre Dame de Rocamadour

Le 17 Août 2026 a 20h30

Participation libre

Accueil à partir de 20h

Organisé par l’association J.A.C.E et avec le soutien de la paroisse

Sainte Marie contact: 0672075646 .

Lieu-dit Le Sillon Chapelle notre dame de rocamadour Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 72 07 56 46

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English :

L’événement Concert “Les Nuits d’été “ Bach- Berlioz Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime