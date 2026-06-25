Concert “Les Nuits d’été “ Bach- Berlioz Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Lieu-dit Le Sillon · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Concert “Les Nuits d’été “ Bach- Berlioz
Lieu-dit Le Sillon Chapelle notre dame de rocamadour Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17 21:45:00
Date(s) :
2026-08-17
Recital chant et piano
Mezzo-Soprano WU Feng
Piano LI Haining
À Notre Dame de Rocamadour
Le 17 Août 2026 a 20h30
Participation libre
Accueil à partir de 20h
Organisé par l’association J.A.C.E et avec le soutien de la paroisse
Sainte Marie contact: 0672075646 .
Lieu-dit Le Sillon Chapelle notre dame de rocamadour Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 72 07 56 46
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English :
L’événement Concert “Les Nuits d’été “ Bach- Berlioz Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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