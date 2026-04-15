Concert les parfum de l’orient Langrune-sur-Mer
Concert les parfum de l’orient Langrune-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Langrune-sur-Mer
Concert les parfum de l’orient
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:30:00
fin : 2026-05-09 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09
70 musiciens clarinettistes organisé par l’école de musique de Douvres-la-Délivrande
70 musiciens clarinettistes organisé par l’école de musique de Douvres-la-Délivrande .
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90
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English : Concert les parfum de l’orient
70 clarinettists organised by the Douvres-la-Délivrande music school
L’événement Concert les parfum de l’orient Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité
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