Langrune-sur-Mer

Concert les parfum de l’orient

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

70 musiciens clarinettistes organisé par l’école de musique de Douvres-la-Délivrande

70 musiciens clarinettistes organisé par l’école de musique de Douvres-la-Délivrande .

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90

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English : Concert les parfum de l’orient

70 clarinettists organised by the Douvres-la-Délivrande music school

L’événement Concert les parfum de l’orient Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité