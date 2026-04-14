Lumière sur Langrune, Eglise Saint Martin, Langrune-sur-Mer
Lumière sur Langrune, Eglise Saint Martin, Langrune-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Lumière sur Langrune Vendredi 29 mai, 21h00 Eglise Saint Martin Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00
Concert d’opéra à la bougie
Eglise Saint Martin Eglise Saint MartinPas de descriptionLANGRUNE-SUR-MER Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie
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