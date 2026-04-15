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Salon des artistes Parc des Chasses Langrune-sur-Mer

Salon des artistes Parc des Chasses Langrune-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Parc des Chasses

Adresse : 1 route de courseulles

Ville : 14830 Langrune-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Langrune-sur-Mer

Salon des artistes

Parc des Chasses 1 route de courseulles Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Expositions de tableaux, sculptures, loisirs créatifs
Expositions de tableaux, sculptures, loisirs créatifs.   .

Parc des Chasses 1 route de courseulles Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90 

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English : Salon des artistes

Exhibitions of paintings, sculptures and hobbies

L’événement Salon des artistes Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité

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