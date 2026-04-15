Salon des artistes Parc des Chasses Langrune-sur-Mer
Salon des artistes Parc des Chasses Langrune-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.
Langrune-sur-Mer
Salon des artistes
Parc des Chasses 1 route de courseulles Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Expositions de tableaux, sculptures, loisirs créatifs
Expositions de tableaux, sculptures, loisirs créatifs. .
Parc des Chasses 1 route de courseulles Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon des artistes
Exhibitions of paintings, sculptures and hobbies
L’événement Salon des artistes Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Langrune-sur-Mer (Calvados)
- Vide ta chambre ! Cours de l’école Langrune-sur-Mer 26 avril 2026
- Concert les parfum de l’orient Langrune-sur-Mer 9 mai 2026
- Lumière sur Langrune, Eglise Saint Martin, Langrune-sur-Mer 29 mai 2026
- Lumière sur Langrune Langrune-sur-Mer 29 mai 2026
- Vide-greniers route de courseulles Langrune-sur-Mer 5 juillet 2026