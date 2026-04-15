Salon des artistes Parc des Chasses Langrune-sur-Mer

Langrune-sur-Mer

Salon des artistes

Parc des Chasses 1 route de courseulles Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Expositions de tableaux, sculptures, loisirs créatifs

Expositions de tableaux, sculptures, loisirs créatifs. .

Parc des Chasses 1 route de courseulles Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90

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English : Salon des artistes

Exhibitions of paintings, sculptures and hobbies

L’événement Salon des artistes Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité