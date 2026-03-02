Concert | Les plus grandes comédies musicales L’Abaca Cherves-Richemont
Concert | Les plus grandes comédies musicales L’Abaca Cherves-Richemont samedi 25 avril 2026.
Concert | Les plus grandes comédies musicales
L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La compagnie ITINERANCE, dirigée par Mickaël Merle, revisite les grands standards des comédies musicales les plus célèbres.
.
L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 27 27 vivreenborderies2@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert | The greatest musicals
The ITINERANCE company, directed by Mickaël Merle, revisits the great standards of the most famous musicals.
L’événement Concert | Les plus grandes comédies musicales Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-03-02 par Destination Cognac