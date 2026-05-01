Ferrières

Concert Les Polis-sons du blues

23-25 rue de la gare Ferrières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09 19:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Les polissons du blues est un groupe rochelais. Sophie est à la barre avec sa voix bluesy.

Voguez donc avec ses acolytes musiciens, guitares, cajon et plus…

Un concert chaleureux où les grands classiques du genre se mêlent à leur propre esprit festif.

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23-25 rue de la gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com

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English :

Les polissons du blues is a band from La Rochelle. Sophie is at the helm with her bluesy voice.

Sail away with her musical acolytes, guitars, cajon and more…

A warm-hearted concert where the great classics of the genre mingle with their own festive spirit.

L’événement Concert Les Polis-sons du blues Ferrières a été mis à jour le 2026-05-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin