Visite de l’église de Ferrières, Eglise de Ferrières, Ferrières

Informations pratiques

Visite de l’église de Ferrières 19 et 20 septembre Eglise de Ferrières Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Ferrières.

Eglise de Ferrières Place Jean de Tourtier, 80470 Ferrières Ferrières 80470 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église de Ferrières.

© Commune de Ferrières