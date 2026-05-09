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Visite de l’église de Ferrières, Eglise de Ferrières, Ferrières

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Ferrières · Ferrières

Visite de l’église de Ferrières, Eglise de Ferrières, Ferrières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Ferrières
Adresse
Place Jean de Tourtier, 80470 Ferrières
Ville
80470 Ferrières
Département
Somme

Visite de l’église de Ferrières 19 et 20 septembre Eglise de Ferrières Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Ferrières.

Eglise de Ferrières Place Jean de Tourtier, 80470 Ferrières Ferrières 80470 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église de Ferrières.

© Commune de Ferrières

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