AGENDA · Ferrières
Visite de l’église de Ferrières, Eglise de Ferrières, Ferrières
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Ferrières · Ferrières
Informations pratiques
Visite de l’église de Ferrières 19 et 20 septembre Eglise de Ferrières Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Ferrières.
Eglise de Ferrières Place Jean de Tourtier, 80470 Ferrières Ferrières 80470 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église de Ferrières.
© Commune de Ferrières
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