Concert Les Quatres Saisons et Laudate Pueri Plélan-le-Grand
Concert Les Quatres Saisons et Laudate Pueri Plélan-le-Grand vendredi 8 mai 2026.
Plélan-le-Grand
Concert Les Quatres Saisons et Laudate Pueri
Place de l’Église Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’Ensemble Matheus vous invite à voyager à travers les Quatre Saisons et Laudate Pueri d’Antonio Vivaldi dans le cadre d’une soirée exceptionnelle le vendredi 8 Mai à 20h.
Venez redécouvrir ces œuvres dans le magnifique cadre de l’église Saint-Pierre à Plélan-le-Grand !
Gratuit -15ans .
Place de l’Église Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 07 35 98
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English :
L’événement Concert Les Quatres Saisons et Laudate Pueri Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Brocéliande
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