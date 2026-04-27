Plélan-le-Grand

Concert Les Quatres Saisons et Laudate Pueri

Place de l’Église Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’Ensemble Matheus vous invite à voyager à travers les Quatre Saisons et Laudate Pueri d’Antonio Vivaldi dans le cadre d’une soirée exceptionnelle le vendredi 8 Mai à 20h.

Venez redécouvrir ces œuvres dans le magnifique cadre de l’église Saint-Pierre à Plélan-le-Grand !

Gratuit -15ans .

Place de l’Église Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 07 35 98

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English :

L’événement Concert Les Quatres Saisons et Laudate Pueri Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Brocéliande