Comberanche-et-Épeluche

Concert Les Ramoneurs de Menhirs

7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Concert des Ramoneurs de Menhirs à 19h au Café Pluche le mercredi 20 mai. Réservation obligatoire.

Concert des Ramoneurs de Menhirs à 19h au Café Pluche le mercredi 20 mai. Réservation obligatoire. .

7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 77 44 76

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English : Concert Les Ramoneurs de Menhirs

Les Ramoneurs de Menhirs concert at 7pm at Café Pluche on Wednesday May 20th. Reservations required.

L’événement Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne