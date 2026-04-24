Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche
Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche mercredi 20 mai 2026.
Comberanche-et-Épeluche
Concert Les Ramoneurs de Menhirs
7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Concert des Ramoneurs de Menhirs à 19h au Café Pluche le mercredi 20 mai. Réservation obligatoire.
Concert des Ramoneurs de Menhirs à 19h au Café Pluche le mercredi 20 mai. Réservation obligatoire. .
7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 77 44 76
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English : Concert Les Ramoneurs de Menhirs
Les Ramoneurs de Menhirs concert at 7pm at Café Pluche on Wednesday May 20th. Reservations required.
L’événement Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne