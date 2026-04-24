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Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche

Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche

Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 7 Route de la Rivière

Ville : 24600 Comberanche-et-Épeluche

Département : Dordogne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Comberanche-et-Épeluche

Concert Les Ramoneurs de Menhirs

7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Concert des Ramoneurs de Menhirs à 19h au Café Pluche le mercredi 20 mai. Réservation obligatoire.
Concert des Ramoneurs de Menhirs à 19h au Café Pluche le mercredi 20 mai. Réservation obligatoire.   .

7 Route de la Rivière Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 77 44 76 

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English : Concert Les Ramoneurs de Menhirs

Les Ramoneurs de Menhirs concert at 7pm at Café Pluche on Wednesday May 20th. Reservations required.

L’événement Concert Les Ramoneurs de Menhirs Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne

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